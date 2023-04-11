Naci Görür üstüne alınmadı: Ben patates soğan diyecek adam değilim

Yerbilimci Naci Görür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘soğan patates edebiyatı’ suçlamasını üstüne alınmadı.

Naci Görür (Fotoğraf: YouTube)

Erdoğan bugün partisinin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda şöyle demişti: “Geçen akşam bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz; ‘Köprü yapmakla baraj yapmakla, havalimanı yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle’ diyor. Düşünün barajın yok, havalimanın yok, TOGG’un yok, uçak gemin yok, ‘Domates, patates kaç para onu söyle.’ Bu adam profesör. Müsvedde bu… Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir ya… Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun… Neymiş domates, patates. Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de patatesin de olmaz.”

Twitter ve haber sitelerinde Erdoğan’ın bu ifadelerle hedef aldığı profesörün Naci Görür olduğu yazıldı. Görür yol, köprü vb. inşaatı yerine deprem güvenliğine odaklanmak gerektiğini sık sık dile getiriyor ancak ‘soğan patates fiyatı’ndan bahsettiği duyulmuş değil.

Bunun üzerine Diken’in ulaştığı Görür de, “Beni ne zaman patates soğandan bahsederken duydunuz, ben öyle şey demem” dedi.

Görür sonrasında da bir tweet atarak şunları yazdı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para’ söylediğimi kastederek bana atfen ‘profesör müsveddesi’ dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğni öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim: ‘Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım.’ Benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle”