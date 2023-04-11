BBP, gazetecilere para teklif etmiş

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Antalya’nın Kepez ilçesindeki teşkilatı, toplantısına katılma karşılığında gazetecilere para teklif etmiş. ‘Fiyat tarifesi’ de var.

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Sakandalı Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi duyurdu. Dernek teklifi, ‘pervasız ve terbiyesiz bir saldırı’ olarak değerlendirip şunları kaydetti:

*BBP Kepez Teşkilatı, bazı partililerin partilerinden istifa edeceklerini bildirmek üzere düzenleyeceği basın toplantısına davet ettiği gazetecileri, toplantıya katılmaları halinde ve çalıştıkları yayıncı kuruluşa göre tasnif ederek bir ‘nakit ödeme tarifesi’ ile ödüllendireceğini bildirmiştir.

Sağduyunun, ahlakın ayaklar altına alındığı bu davet gazeteciliğe yönelik en aşağılık saldırılar arasında yerini almıştır. Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi üyeleri; bu ahlaksızlığın ‘münferit bir cehaletten kaynaklanmadığını’ biliyoruz. Bu ahlaksızlık; gazetecilere, gazetecilik mesleğine yönelik sistematik bir yaklaşımın eseridir.

*Gerçeklerin üzerini örtmeye odaklanan, gazetecileri satın alabileceğini zanneden yaklaşım; toplumsal hayatın her kademesinde benzer erozyonlar yarattı. Ama buna her zaman karşı çıkacağız! Sergilenen ahlaksızlığı tiksintiyle kınıyoruz.

*Bu pervasız daveti asla unutmayacağımızı, onurlu gazeteciler olarak her zaman karşı durduğumuz karanlıkla mücadeleye devam edeceğimizi, Türkiye kamuoyuna duyururuz.

5 bin liraya kadar çıkıyor

Tarifeye göre yerel gazetelere 1500, yerel televizyon kanallarına 2500, ulusal televizyon kanalı ve gazetelere ise 5 bin lira uygun görülmüş.