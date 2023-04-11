Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çeteler’ hazırlıklı olsun

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın yandaşlarına aktarılan parayı geri alacağını belirterek ”Beşli çeteler hazırlıklı olsun” dedi.

Fotoğraflar: CHP

Kılıçdaroğlu’yla cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Çanakkale’deki ‘millet buluşması’na katıldı.

Yavaş ve İmamoğlu’nun ardından konuşan Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ye hesap sorma sözünü hatırlatarak ”Soya soya bitiremediler. Soygunu bitireceğim” dedi.

Aşınız olacak, işiniz olacak

CHP liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

*Hiçbir ailede yoksulluk sınırı altında kalmasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS’de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz ‘Bay Kemal’in hedefi olacak.

‘Tek adam rejimine karşıyız’

*Çanakkale’deyiz, Çanakkale’nin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz sayesinde Çanakkale geçilmedi. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı’nın önsözüdür. 1915’te bir tek düşman askeri Çanakkale’yi aşamadı. Üç yıl geçti, tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Dolmabahçe’de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkeyi ne hale sürükleyeceğini anlamanız için anlattım. Biz tek adam rejimine karşıyız. Bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli kurtuluş savaşı veren ülke, bir kişiye teslim edilemez.

*O ABD, İngiltere’ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Beşli çeteler beni istemezler, engellemek isterler. Beşli çeteler değil ‘beş binli çeteler’ de olsa fakir fukaranın hakkını yiyenden hesap soracağım. O beşli çeteler hazırlıklı olsunlar. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları.

’16 uçağı satacağım’

*Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal de seyredecek… Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak.

*İlk bir hafta içinde siyasi ahlak kanununu Meclis’e getireceğiz. Kim olursa olsun halkın cebine hortum bağlıyorsa, onun hortumunu keseceğim.

*İklim değişikliği var. Yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. THK’nın bunu yeteri kadar yapamadığını biliyoruz. Size söz. Cumhurbaşkanlığının 16 uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim lükse ihtiyacımız yok.

‘Beşli çete’

Bazı sermaye grupları, iktidardan aldıkları ihaleler nedeniyle Kılıçdaroğlu tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. CHP lideri bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini kastediyor.

Kılıçdaroğlu daha sonra ‘beşli çete’yi genişletmiş, AKP’nin 20 yıllık iktidarında beş ayrı sektörde ‘iktidara yakın gruplar’a 418 milyar dolar aktarıldığına dair rapor hazırlatmıştı.