‘Erdoğan sayesinde’ etiketinden gözaltı

‘Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ çıkartmalarını marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Bursa Nilüfer Gençlik Kolları üyesi stajyer avukat gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görsel tasarımlar yapan Mahir Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde‘ çıkartmaları, reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyor.

Arkadaşımız hedef seçildi

CHP Bursa Gençlik Kolları, çıkartmaları marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran üyesinin gözaltına alındığını duyurdu:

“Nilüfer ilçe gençlik kolları üyesi arkadaşımız, ‘Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ yazılı etiketleri market ürünleri üzerine yapıştırarak çöken ekonomiye ve hayat pahalılığına tepkisini göstermiştir. Arkadaşımız bu etkinliği yaparken yalnız değildir! Partimizin bütün illerdeki gençlik kolları örgütleri bu protestoyu gerçekleştirmiştir. İktidar tarafından sadece korkutmak ve gençlerin tepkilerini bastırmak için arkadaşımız hedef seçilerek gözaltına alınmıştır. Daha sonrasında uzun saatler boyunca polis tarafından ifadesi alınmış ve haksız şekilde arama kararı çıkartılarak ev araması gerçekleştirilmiştir. CHP Bursa İl Gençlik Kolları olarak iktidarın hukuksuz müdahalelerine karşı dik duruyoruz, asla korkmuyoruz.”

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Aslı Evke de gözaltı kararının hukuksuz bir işlem olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Bu tamamen hukuksuz bir işlemdir seçim kanuna muhalefet gözaltı ve ev aramasına sebebiyet verecek suç değildir. Stajyer avukat arkadaşımızın yanındayız.”

Ne olmuştu?

Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu. ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlaması ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştı.