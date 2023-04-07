‘Erdoğan sayesinde’ tasarımcısı Mahir Akkoyun gözaltına alındı

Ekonomik krizi ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görsel tasarımlar yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındığını duyurdu. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılmaya başlamıştı.
Akkoyun İzmir’de gözaltına alınıp Konak ilçesindeki güvenlik şubeye götürüldüğünü yazdı.
Akkoyun, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonraki ihmalleri görsel tasarımlarla eleştiriyordu. Akkoyun’un tasarımları sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken bazıları da reyondaki pahalı ürünlerin üzerine yapıştırılıyordu.
Akkoyun’un tasarımlarından bazıları şöyle:
Akkoyun’un son paylaşımı şöyleydi: