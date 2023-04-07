‘Erdoğan sayesinde’ tasarımcısı Mahir Akkoyun gözaltına alındı

Şöyle stickerlar tasarladım.



İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye. pic.twitter.com/YpWtjYAMDT