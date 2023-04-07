Serbest bırakılan Mahir Akkoyun: Rahatsız etmeye devam edeceğim

‘Erdoğan sayesinde’ afişlerini tasarladığı için gözaltına alınan görsel iletişimci Mahir Akkoyun, serbest bırakıldıktan sonraki ilk açıklamasında “Söylediklerimden çok rahatsız oldular. Rahatsız etmeye de devam edeceğim” dedi.

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Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun bu sabah İzmir’de gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu.

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlaması ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.

Görsel tasarımcı serbest bırakıldıktan sonra İzmir Adliyesi çıkışında kendisini bekleyen arkadaşlarıyla selamlaştı ve basına konuştu: “Bugünkü dayanışma bu halkın yoksulluğa ve sefalete hep beraber tepki gösterdiği ve birbirine sahip çıktığı bir zeminin varlığını göstermiş oldu. Bir gün önce belki binleri aşan şeyin bugün milyonlarca insanın dilinde olması benim için çok mutluluk verici. Söylediklerimden çok rahatsız oldular, gözaltına alınmam bunu gösteriyor. Yoksulluğu sefaleti gündeme getirmemden rahatsız oldular. Rahatsız etmeye de devam edeceğim.”