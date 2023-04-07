Kılıçdaroğlu’ndan Mahir Akkoyun’a geçmiş olsun telefonu

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerini tasarladığı için gözaltına alınan görsel iletişimci Mahir Akkoyun’u serbest bırakıldıktan sonra arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun bu sabah İzmir’de gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu.
‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlaması ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştı.
ANKA’nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, serbest bırakılan Mahir Akkoyun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akkoyun gözaltındayken HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter’dan destek mesajı yayınlamıştı.