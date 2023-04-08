Mahir Akkoyun: Gösterilen sopayı ortasından kırdık

‘Erdoğan sayesinde’ afişlerini tasarladığı için gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan görsel iletişimci Mahir Akkoyun, “Benim sözüm herkesin sözü, herkesin sözü benim sözüm haline geldi” dedi.

Mahir Akkoyun’un tasarladığı çıkartmalar.

Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun dün sabah İzmir’de gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu.

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlaması ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.

‘Sosyalist bir tasarımcıyım’

Akkoyun bugün Twitter hesabından kendisini destekleyenlere teşekkür mesajı paylaştı.

Sosyalist bir görsel tasarımcı olduğunu belirten Akkoyun, daha önce de işleri nedeniyle soruşturma geçirdiğini söyledi.

Dün gözaltına alınmasının, ‘sömürü düzeninden bıkmış milyonlarca insana seçim öncesi gösterilen bir sopa’ olduğunu belirten Akkoyun, “Yükselen sesler bu sopayı ortasından kırmış oldu” dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle: