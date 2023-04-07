Selahattin Demirtaş: Hepimiz Mahir’iz

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gözaltına alınıp serbest bırakılan görsel iletişimci Mahir Akkoyun’a destek mesajı yayınladı.
Ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun bu sabah İzmir’de gözaltına alınıp adliyeye götürülmüştü. Akkoyun’un tasarladığı ‘Erdoğan sayesinde’ çıkartmaları, son dönemde reyonlardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu.
‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlaması ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.
Demirtaş da Twitter hesabından Akkoyun’un afişlerine benzer bir afiş paylaşarak görsel tasarımcının ‘Erdoğan sayesinde’ gözaltına alındığını belirtti.
Eski HDP lideri, “Hepimiz Mahir’iz :)” diye yazdı.