Deprem bölgesine gönüllü giden hekime soruşturma

MESUDE ERŞAN

Depremden sonra Adıyaman’a gönüllü koşan aile hekimi Dr. Sosın Fisli hakkında, ‘izinsiz’ gittiği gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

İlçe ve il sağlık müdürlüklerine haber vermesine rağmen, soruşturma açılan Fisli, bunu hazmedemedi ve görevinden istifa etti. Ancak Heybeliadalı hastaları sahip çıktı ve soruşturmanın sonlandırılması için imza kampanyası düzenledi.

Heybeliada Aile Sağlığı Merkezi aile hekimlerinden Fisli, 6 Şubat’ta izinli ve evindeydi. Tüm Türkiye gibi deprem haberiyle uyandı. İlk olarak Diyarbakır’daki ailesini aradı. Yaşıyorlardı, evleri hasar görmüştü ve dışarıdaydılar. Aynı gün saat 10.00 sıralarında Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bölgeye gönüllü gitmek istediğini bildirdi. Diyarbakır’a görevlendirme yapılacaksa öncelikle oraya ama nerede eksiklik varsa gönderebileceklerini söyledi. Fisli, “Önce çok ilginç bir cevap aldım: ‘Durum hakkında bilgimiz yok.’ Ben de ‘İl sağlık müdürlüğünü arayın. Böyle bir görevlendirme varsa bana ulaşır mısınız?’ diye yönlendirdim. ‘Tamam’ dediler, 12.00’de tekrar arandım. İl sağlık müdürlüğüne adımın bildirildiği, beklemem gerektiği söylendi.”

‘Gidin, belgeniz arkanızdan gelecek’ dendi

Koordinasyonsuzluk ve başka nedenlerle o gün yola çıkamadı. Ertesi günü Toplum Sağlığı Merkezi’ne görevlendirme yazısını almak için gitti.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün çok yoğun olduğu, gönüllerin gittiği, ‘olur’ yazılarının arkalarından yazılacağı söylendi. Benzer nedenlerle o gün de deprem bölgesine geçemedi.

İstanbul Tabip Odası’nın gönüllü listesine de yazılmıştı. Odanın bağışlarla aldığı karavan ve bir grup sağlıkçıyla 8 Şubat’ta, Adıyaman’a doğru yola çıktılar. Bu arada odanın görevlendirme yazısını ilçe sağlık müdürlüğüne iletti. İlçedeki görevliler, il sağlık müdürlüğüne yazı yazdıklarını söyledi. Ancak 9 Şubat Cuma günü hastaları arayınca, gerektiği gibi yerine hekim görevlendirilmediğini, hakkında ise tutanak tutulduğunu öğrendi.

Adıyaman’dan Diyarbakır’a geçmekti niyeti. Ama Adıyaman’ın halini görünce kaldı. Şehrin yüzde 70’i yıkılmıştı. Sağlık emekçilerinin üçte birine ulaşılamamıştı. Ya depremzedeydiler ya da vefat etmiş. Aile hekimi olduğu için önceliği gebelere verdiler. Her gebeyle ayrı ayrı ağladılar.

Pandemide teşekkür belgesi aldı

Fisli, “Biz takdir için değil, görevimiz, ilkelerimiz böyle olduğu ve insanlar yalnız kalmasın diye oradaydık. Bu soruşturmanın sonucu ceza da olsa, o güne dönsem yine giderim” dedi.

Covid-19 pandemisindeki çalışmaları nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından başarı belgesi verilen Fisli, “O dönem takdir edilen bir hekim, deprem bölgesine gittiği için nasıl cezalandırılıyor anlamış değilim” diye konuştu.

Öte yandan Fisli, ilçe ve il sağlık müdürlüklerinden yazdıkları yazıyı resmi olarak talep etti. Verilen yanıtta, süre kısıtlı olduğu içi görevlendirme talebinin müdürlüğe mail üzerinden ve telefonla sözel olarak bildirildiği söylendi.

Tüm bunlara rağmen, Fisli’nin bölgeye izinsiz gittiği gerekçesiyle açılan soruşturma sürüyor.

Meslek örgütü ve Heybeliadalılar sahip çıktı

İstanbul Tabip Odası’nda bugün konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fisli’nin hastalarından oluşan kalabalık adalı grubu destek verdi.

Fisli toplantı için izin almış ve 14 Nisan Cuma günü geleceklerini bildirilmişken, il sağlık müdürlüğü ekipleri bugün denetim için aile sağlığı merkezine gitmişti.

Adalılar kapı kapı imza topladı

Adalılardan Melek Merdinyan kapı kapı dolaşarak ve esnafla birlikte soruşturmanın düşürülmesi ve hekimlerinin görevinde kalması için imza topladıklarını söyledi. Bir başka adalı Deniz Emin Tüfekçi, “Bir soruşturma olmalı. Ama bu soruşturmayı açan insanların, nasıl insan olduklarını soruşturmalıyız. Biz insanlık duygularımızı yitirmediğimiz için doktorumuzun yanındayız” diye konuştu.

Fisli adalı hastalarının ısrarı ve dayanışması üzerine istifası geri çekmişti.

Erdoğan: Kabul edilemez

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, konuyu görüşmek için birkaç haftadır Sağlık İl Müdürü Kemal Memiş’ten randevu talep ediyor. Kendi bizzat aradığı halde bugüne kadar olumlu yanıt verilmedi. Basın toplantısı günü nihayet yanıt geldi. Memiş yarın için randevuyu verdi. Erdoğan, “Haksızlıkla karşı karşıyayız. Bir hekim gönüllü olarak deprem bölgesinde hizmete gittiği için soruşturma açıldı. Bu kabul edilemez, üstelik hukuksuz toplanan deliller soruşturmaya konu edilmiş” dedi.

‘Soruşturma vicdansızlık’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan basın açıklamasını okudu. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Kendisine gösterilmesi gereken fazlasıyla hak ettiği, şükran dolu bir yaklaşım iken, Sağlık İl Müdürlüğü’nün Dr. Sosın Fisli’ye karşı yaklaşımı, bırakın teşekkür etmeyi ve ödüllendirmeyi bilakis soruşturma açarak cezalandırma yoluna gitmek oldu. Kamu otoritesi olarak, depremzede meslektaşlarımıza destek sunması, onlara yaşanan bu felaket karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmesi gerekir. Ancak soruşturma açmak suretiyle mesleki deontolojiden uzak ve aynı zamanda vicdandan yoksun bir tutum sergilediğini üzüntüyle görüyoruz. Fisli’ye açılan bu vicdandan yoksun soruşturmanın sonlandırılmasını ve meslektaşımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”