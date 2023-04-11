Picasso şenliği: Üç metropolde altı sergi

Resim sanatında çığır açan Pablo Picasso, ölümünün 50’nci yılında New York, Paris ve Madrid’de altı sergiyle anılıyor.

91 yıllık ömrünün neredeyse 80 yılında resim yaptı. 20’nci yüzyılda modern sanatın gelişmesine özellikle adıyla özdeşleşen Kübizm akımıyla katkı sağladı.

25 Ekim 1881’de İspanya’nın Málaga şehrinde doğan, 8 Nisan 1973’te Paris’te ölen büyük ressam Pablo Picasso, ölümünün 50’nci yılında Avrupa ve ABD’de sergilerle anılıyor. New York Times gazetesi bu sergileri derledi.

New York’ta Picasso’ya adanmış üç sergi var.

Guggenheim Müzesi‘ndeki ‘Genç Picasso Paris’te‘, ressamın 1990 sonbaharında Paris’e geldikten sonra yaptığı 10 tabloyu ve kağıt üzerinde yaptığı çalışmaları kapsıyor. Sergi tarihi 12 Mayıs-6 Ağustos.

Picasso bu resmi 19 yaşında yapmış. Brooklyn Müzesi’ndeki sergi ressamın eserlerini feminist bir gözle inceliyor.

‘Pablo-matik: Hannah Gadsby’ye göre Picasso’ adlı sergi, Picasso’nun yapıtlarına feminist bir gözle bakacak. Gösterilerinde Picasso’nun ‘kadın düşmanlığı’na da değinen Avustralyalı stand-up komedyeni Hannah Gadsby’nin de küratörleri arasında bulunduğu sergi 2 Haziran ile 24 Eylül arasında Brooklyn Müzesi‘nde.

Garaj resimleri

Pablo Picasso, 1921 yazında Paris’in güneydoğusundaki Fontainebleau’da bir garaja yerleşip resim yapmıştı. Burada ürettiği eserler arasında neo-klasik ‘Baharda Üç Kadın’ ve Kübist ‘Üç Müzisyen’ de var. Şimdi bunlar, müze koleksiyonundaki diğer Picasso eserleriyle birlikte MoMA‘da ‘Picasso Fontainebleau’da‘ sergisinde gösterilecek. Sergi tarihi 1 Ekim 2023-10 Şubat 2024.

Baharda Üç Kadın. Üç Müzisyen.

Taş Devri’nden çağdaş sanata, Picasso

Paris’teki İnsan Müzesi’ndeki (Musée de l’Homme) ‘Picasso ve Prehistorya’ sergisi, seramik ve gravür gibi tarih öncesi sanatın Picasso’nun eserlerine etkisine odaklanıyor. 1931 tarihli yağlı boya ‘Taş Atan Kadın’ bu resimlerden biri. 40 Picasso eserinin yer aldığı sergi 12 Haziran’a kadar devam edecek.

Picasso’nun günümüze uzanan etkileri, ‘Picasso Kutlaması: Koleksiyona Yeni Bir Bakış’ sergisinde. 1901 tarihli bir otoportrenin de görüleceği sergide çağdaş sanatçıların eserleri de var. Sanat yönetmenliğini Britanyalı moda tasarımcısı Paul Smith’in yaptığı sergi 27 Ağustos’a kadar Paris’teki Picasso Müzesi‘nde.

Taş Atan Kadın. Picasso’nun 20 yaşında yaptığı otoportre.

Resim sanatının değiştiği yıl: 1906

Picasso’nun en ünlü eseri Guernica‘nın yer aldığı Madrid’deki Reina Sofia Müzesi de tıpkı Guggenheim gibi sanatçının tek bir yılını merceğe alacak.

1906 Picasso’nun palyaçolar, soytarılar, karnavallar gibi renkli temaları kırmızı, turuncu, pembe gibi tonlarda resmettiği Pembe Dönem‘in sonu olarak kabul ediliyor. Sanatçı sonrasında insan yüzünün temsili kurallarının bozulduğu Kübik resimler yapıp Avignonlu Kızlar gibi eserlerle resimde çığır açmıştı.

Picasso’nun Paris’ten ayrılıp Katalan köyü Gósol’a gittiği dönemde yaptığı eserleri kapsayan sergi 14 Kasım 2023 ile 4 Mart 2024 arasında görülebilir.

Avignonlu Kızlar. Guernica.

İnternet sayesinde her şey ‘elimizin altında’ gibi görünse de bir sanat eserini canlı görme deneyiminin yerini hiçbir şey tutamaz. Yine de seçeneksiz değiliz. Google Arts çok sayıda eseri gerçek boyutlarında tarayıp herkesin kullanımına açıyor. Pablo Picasso’yla ilgili sayfaya buradan ulaşabilir, 20’nci yüzyılın belki de en önemli ressamının harikalarına biraz daha yaklaşabilirsiniz.