Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yiyene oy vermeyin” dedi.

Bir dizi program için Çanakkale’ye giden Kılıçdaroğlu, merkez Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen iftara katıldı.

İftarın ardından yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Çok kamplaştık, kavga eder noktaya geldik. Birbirimizin kimliklerini, inançlarını sorgulamaya başladık. Türkiye’nin buradan çıkması lazım” dedi.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Dolayısıyla bizim sorunumuz eğer bir gencimiz işsizse, iş bulamıyorsa siyasetin görevi o sorunu çözmektir. Biz bunları yaptığımız zaman daha hoşgörülü, dayanışma kültürü gelişmiş, acıları paylaşan, sevinçleri paylaşan güzel bir toplumu inşa etmiş oluruz.

*Kadınların hakları var. Kadına yönelik şiddet var. İçimizi derinden yaralıyor bu. Onu da inşallah elbirliğiyle bitireceğiz. Bu ülkede şiddetin olmaması gerekiyor, tam tersine sevginin egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa etmeye çalışıyoruz.

*Sizlerden bunu istiyorum. Sakın ola ki bu 14 Mayıs’ta benim işim yoğun, sandığa gitmeyeyim demeyin. Sandığa gidin oyunuzu kullanın.

*Tek istediğim bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Defalarca söyledim, bir daha ifade edeyim, kul hakkı yiyene oy vermeyin. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, yüce yaratan öyle der “En büyük günahtır” diye. O büyük günahı işleyenlere oy vermeyin. Çünkü kul hakkı yemek, bir kişinin hakkını yemek en büyük günahsa o günaha aracı olanları, o günahı işleyenleri bizim biraz uzakta tutmamız lazım.

*Depremzede kardeşlerime sözüm var, görecekler dükkanlarını, evlerini yapacağız, hepsini teslim edeceğiz, bir kuruş bile almadan, sosyal devletin gereğini yerine getireceğiz.