Akşam Postası / 11 Eylül 2021

Aşı karşıtları Maltepe’de buluştu

Aşı karşıtlarının, valiliğin verdiği izinle İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlediği mitinge yaklaşık üç bin kişi katıldı.

Fotoğraf: Diken

Bakan 10 il sayarak uyardı: Bunlardan birindeyseniz daha dikkatli olmalısınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları haritasını paylaştı.

Araştırma: Aşılıların hastalık riski 4,5 kat daha az

ABD’de yapılan araştırmada, Covid-19 aşısı olmayanların, olanlara göre hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise yaklaşık 11 kat yüksek olduğu bildirildi.

Araştırma: Erkek çocuklarda aşıdan hastanelik olma ihtimali Covid-19’dan fazla

ABD’li araştırmacılar, sağlıklı erkek çocuklarının Pfizer/BioNTech aşısının nadir görülen yan etkisi miyokardit (kalp kası iltihabı) nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığının Covid-19’dan hastaneye kaldırılma ihtimalinden fazla olabileceğini ortaya koydu.

Öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık görülen gorillerin Covid testi pozitif çıktı

ABD’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’daki hayvanat bahçesindeki goriller corona virüsüne yakalandı. Gorillerde öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi semptomlar görüldü.

Anket: Parti seçmenleri ittifaklardan ne kadar memnun?

MetroPOLL Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, parti seçmenlerinin ittifaklardan memnuniyet oranlarına ilişkin anket sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 63,8’i ‘cumhur ittifakı‘nda olmaktan memnun. Yüzde 35,6 bu konudaki hoşnutsuzluğunu dile getirirken, yüzde 0,6 gibi küçük bir kesim ise fikir beyan etmemeyi seçmiş. AKP seçmeni içinde ise memnuniyet oranı yüzde 74’e yakın.

İmamoğlu: Vakti olan ‘M mi U mu’ diye boş işlerle uğraşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı, belediyeye yönelik iddialara yanıt verdi.

Elektrikte maliyet artışı faturaya daha tam yansımamış

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrikte son dönemde cep yakan faturalara karşın ilerde başka büyük zamların da olabileceğini, bunun sübvansiyon sisteminden kaynaklanacağını söyledi.

Sahte karar göndererek haberleri yayından kaldırmaya çalıştılar

Diken ve Gazete Duvar’a gönderilen sahte erişim engeli kararlarıyla bazı haberlerin yayından kaldırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

İTÜ rektörlüğü mahkeme kararını ihlal etti: ‘Yurtlar tarikatlara devredilecek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atanan İsmail Koyuncu ve heyetinin üniversite yurtlarını tarikatlara emanet edeceği öne sürüldü.

ABD’nin IŞİD’li diye bombaladığı adam evine su götüren bir mühendis çıktı

ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekme sürecinde düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, IŞİD militanı olmadığı anlaşıldı. New York Times, İHA’ların vurduğu Afgan vatandaşının ABD’li yardım organizasyon firmasında çalışan bir elektrik mühendisi olduğunu yazdı. ABD’nin patlayıcı sandığı bidonların içindeyse sadece su vardı.

Matrix 4’te Morpheus neden yok: Yanıtı herkesin unuttuğu bir bilgisayar oyununda saklı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix’in dördüncü filmi ‘The Matrix: Resurrections’ta Morpheus karakterinin neden yer almadığı sorusu, bir süredir serinin hayranlarının kafasını kurcalıyor. Sorunun cevabı, pek çoğumuzun henüz farkında olmadığı, Matrix hikayesinin 16 sene önce bir online oyunda anlatılan bölümünde saklı.

Epic Games, Apple’a açtığı davayı kazandı: App Store dışı ödeme önerisine izin çıktı

ABD Mahkemesi, uygulama geliştiricilerin App Store dışında ödeme önerisi sunmasını engelleyen Apple’ın tavrını hukuka aykırı buldu.

Kırıkkale valisi AFAD başkanı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.