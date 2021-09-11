Kırıkkale valisi AFAD başkanı oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.

Fotoğraf: kirikkale.gov.tr

Atama kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kimdir?

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Evli ve üç çocuk babası Sezer, 2001’de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa kaymakam vekilliği, İzmir Beydağ kaymakam vekilliği, Britanya’da yurt dışı stajı, Giresun Alucra kaymakamlığı, Sivas Altınyayla kaymakamlığı, Siirt vali yardımcılığı, Diyarbakır Silvan kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı strateji geliştirme başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018’de Kırıkkale valisi olarak atanmıştı.