Bakan 10 il sayarak uyardı: Bunlardan birindeyseniz daha dikkatli olmalısınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları haritasını paylaştı.

Fotoğraflar Twitter

Bakan Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı haritada yer alan verilere göre 28 Ağustos-3 Eylül’de her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 156,95, Ankara’da 242,61, İzmir’de 45,58 oldu.

Bir önceki hafta, (21-27 Ağustos) bu sayılar İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30’du.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olduğunu belirterek, “Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller ise Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli oldu.

Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu hatırlattı.