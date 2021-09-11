ABD’nin IŞİD’li diye bombaladığı adam evine su götüren bir mühendis çıktı

ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekme sürecinde düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, IŞİD militanı olmadığı anlaşıldı. New York Times, İHA’ların vurduğu Afgan vatandaşının ABD’li yardım organizasyon firmasında çalışan bir elektrik mühendisi olduğunu yazdı. ABD’nin patlayıcı sandığı bidonların içindeyse sadece su vardı.

Fotoğraf: AA

ABD, 29 Ağustos 2021 günü Kabil’de IŞİD’in Afganistan kolu IŞİD-K’ya ait olduğu ve Kabil’deki havalimanına saldırı düzenleyeceği iddiasıyla, saatlerce havadan takip ettiği bir aracı vurduğunu açıklamıştı. Bir evin bahçesinde yapılan saldırıda yedisi çocuk, 10 sivil hayatını kaybetmişti.

New York Times’taki analiz yazısında, ABD askeri yetkililerinin saldırı düzenledikleri aracı kullanan Zemari Ahmadi’nin kimliğini bilmediklerini kabul ettiğine dikkat çekildi.

Saldırı, 43 yaşındaki Ahmadi’nin araca yüklediği ağır malzemenin ‘patlayıcı olabileceği‘ sonucuna varılarak, kesin bir bilgi olmadan yapıldı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Zemari Ahmadi’nin California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşıldı.

Su bidonları patlayıcı sanıldı

Kayıtlarda, saldırı günü Ahmadi’nin iş arkadaşları ile Kabil’de Taliban’ın kontrolü altındaki bir parkta bulunan göçmenlere gıda yardımı dağıttığı ve öğleden sonra aracıyla arkadaşlarını aldığı yere bırakarak evine döndüğü tespit edildi.

Ahmadi’nin iş arkadaşlarını bıraktığı noktada yanında getirdiği bidonlara su doldurarak araca yüklemesi, ABD’ye ait İHA kamera görüntülerinde ‘patlayıcı‘ olarak algılandı.

Breaking News: The New York Times obtained footage and witness accounts that cast doubt on the Pentagon’s description of a recent drone strike that killed 10 Afghans. https://t.co/qYx6jEFy8z — The New York Times (@nytimes) September 10, 2021

NYT görüntüleri yayınladı

New York Times, ABD askeri yetkililerin patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmadi’nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınladı.

Videonun devamında, Ahmadi’nin yıllardır üyesi olduğu yardım kuruluşu NEI’nin merkezindeki çalışma görüntüleri de yer aldı.

Ayrıca, ABD’nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda vurulan araçta ikinci bir patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşımadığına delil olarak gösterildi.