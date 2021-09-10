Ankara’da bir öğretmen maske takan ve takmayan öğrencileri tespit etmek için yüz tanıma sistemi geliştirdi

Ankara’da bir öğretmen öğrencilerin okula girişte maske takıp takmadığının tespiti için yüz tanıma sistemi geliştirdi.

Elmadağ ilçesindeki Şehit Ersan Utlu İlkokulu/Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Üzeyir Aydoğdu, öğrencilerin okula girişte maske kuralına uyma durumlarını, diz üstü bilgisayarın kamerasıyla tespit edebilen yüz tanıma programı geliştirdi.

AA’nın aktardığına göre okul binasının girişine konulan diz üstü bilgisayarın kamerasına sırayla yüzünü gösteren öğrenciler, maske kontrollerinin yapılması ve dezenfektan kullanmalarının ardından okula giriş yapabiliyor.

Geliştirilen program maskesini takan öğrenciye, “Okulumuza hoş geldiniz, maskenizi taktığınız için teşekkür ederiz”, maskesini takmayan öğrenciye ise “Lütfen maskenizi takınız, maskesiz giriş yapılamamaktadır” diyor.