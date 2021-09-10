Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da bir öğretmen maske takan ve takmayan öğrencileri tespit etmek için yüz tanıma sistemi geliştirdi

Ankara’da bir öğretmen öğrencilerin okula girişte maske takıp takmadığının tespiti için yüz tanıma sistemi geliştirdi.

Elmadağ ilçesindeki Şehit Ersan Utlu İlkokulu/Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Üzeyir Aydoğdu, öğrencilerin okula girişte maske kuralına uyma durumlarını, diz üstü bilgisayarın kamerasıyla tespit edebilen yüz tanıma programı geliştirdi.


AA’nın aktardığına göre okul binasının girişine konulan diz üstü bilgisayarın kamerasına sırayla yüzünü gösteren öğrenciler, maske kontrollerinin yapılması ve dezenfektan kullanmalarının ardından okula giriş yapabiliyor.

Geliştirilen program maskesini takan öğrenciye, “Okulumuza hoş geldiniz, maskenizi taktığınız için teşekkür ederiz”, maskesini takmayan öğrenciye ise “Lütfen maskenizi takınız, maskesiz giriş yapılamamaktadır” diyor.

SON HABERLER

İŞKUR’da ‘yolsuzluk’: ‘Fakir, fukara işe alınmıyor’

vekili Mahmut Tanal, İŞKUR’da personel alımı kuralarının şaibeli olduğunu öne sürdü. Şanlıurfa’daki listeyi inceleyen Tanal, işe alınan isimlerin AKP Şanlıurfa milletvekili Ahmet Akay’ın yakınları olduğuna dikkat çekti ve şöyle dedi: “Fakir, fukara ,gariban olan işe alınmıyor. Kayırmacılık var. Yolsuzluk var.”

AYM’den ihraç edilen akademisyenler için yeni karar

Anayasa Mahkemesi, ‘barış bildirisine’ imza attığı için ihraç edilen ve yurt dışı çıkış yasağı konan akademisyenlerin önünü açacak bir ihlal kararı verdi. Yüksek mahkemenin beş yıl sonra gördüğü davada, yurt dışından burs kazanmasına rağmen çıkış yasağı engeline takılan bir akademisyenin özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine dair karar çıktı.