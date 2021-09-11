Epic Games, Apple’a açtığı davayı kazandı: App Store dışı ödeme önerisine izin çıktı

ABD Mahkemesi, uygulama geliştiricilerin App Store dışında ödeme önerisi sunmasını engelleyen Apple’ın tavrını hukuka aykırı buldu.

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BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, ABD’nin California eyaletinde bir mahkeme Apple’ın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara App Store dışından daha ucuza ödeme yapma imkanından bahsetmesine izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Kararın ardından Apple hisseleri yüzde 3 değer kaybetti, şirketin değeri milyarlarca dolar azaldı.

Apple daha önce uygulama içinde böyle bir uyarı göstermelerine izin vermiyor ve Apple Store üzerinden oyun geliştiricilerine yapılan ödemelerden yüzde 30’a varan pay alıyordu.

‘Fortnite‘ oyununda bunun yapılmasının ardından Apple uygulamayı App Store’dan kaldırmış ve Epic Games ile davalık olmuştu.

Oyun aynı nedenden Android işletim sistemlerindeki Play Store’dan da kaldırılmıştı.

Epic Games’in Android’in geliştiricisi olan Google ile davası devam ediyor.

Bu kararın ardından App Store’daki tüm uygulamalar kullanıcılara, ücretli aboneliklerini App Store yerine kendi siteleri üzerinden yaparlarsa daha az para ödeyebileceklerini söyleyebilecek.

Öte yandan mahkeme, Epic Games’in Apple’a yönelttiği tekel suçlamasını ise reddetti.

Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers şunları söyledi: “Apple yüzde 55’lik pazar payı ile çok büyük kar oranlarına sahip. Fakat bu bir tekel davasına konu olamaz. Başarılı olmak yasa dışı değildir.”

Epic Games yöneticisi Tim Sweeney kararın yalnızca uygulama geliştiricileri açısından değil, tüketiciler açısından da bir zafer olduğunu söyledi. Apple sözcüsü “Bugün mahkeme hepimizin bildiği şeyi teyit etti: Apple tröst karşıtı yasaları çiğnemedi” dedi.

Apple ile benzer sorunlar yaşayan müzik yayıncısı Spotify da kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Mahkemeye sunulan belgeler, App Store cirosunun yüzde 70’inin uygulamalara yapılan ödemelerden oluştuğunu da ortaya koydu. Bu nedenle karar Apple’ın mevcut iş modeline büyük zarar verebilir ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabilir.

Kararın temyiz edilmesi, iki tarafın da kendi aleyhlerine olan karara itiraz etmesi bekleniyor.