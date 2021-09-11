Anket: Parti seçmenleri ittifaklardan ne kadar memnun?

MetroPOLL Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, parti seçmenlerinin ittifaklardan memnuniyet oranlarına ilişkin anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 63,8’i ‘cumhur ittifakı‘nda olmaktan memnun. Yüzde 35,6 bu konudaki hoşnutsuzluğunu dile getirirken, yüzde 0,6 gibi küçük bir kesim ise fikir beyan etmemeyi seçmiş.

AKP seçmeni içinde ise memnuniyet oranı yüzde 74’e yakın. AKP içinde memnuniyetsizlik yüzde 22 ile MHP seçmenine oranla daha düşük. Fikir beyan etmeyenlerin oranı ise yüzde 3,9.



Kaynak: metropoll

Ankette ‘millet ittifakı‘ndaki memnuniyet oranlarına ilişkin veriler de var.

Buna göre, CHP’li seçmenlerin yüzde 85’i İYİ Parti ile ittifak yapmaktan hoşnut.

İYİ Partili seçmenlerde bu oran yüzde 75’le biraz daha az.

Saadet Partili seçmenlerin yüzde 52’si partisinin İYİ Parti ve CHP ile ittifakından memnun gözüküyor.

Saadet içinde yüzde 48 gibi yüksek bir oranda memnuniyetsizlik var.