KIlıçdaroğlu: İttifakta sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medyanın ‘millet ittifakının içine nifak sokmaya çalıştığını’ ama ittifakta ‘sorun olmadığını’ belirterek, “İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” dedi.

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Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan CHP lideri, son dönemde bazı medya organlarında gündeme gelen ‘millet ittifakında çatlak’ iddialarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Havuz medyası millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kazanacağını biliyor, acaba biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz diye çabalıyor. İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli.”

İYİ Partili Cihan Paçacı’nın kendisine yönelik “Tekil konuşuyor” sözlerini de değerlendiren CHP lideri şöyle devam etti: “Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Ama onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir konuda ortaklaşırsak yine ortak seslendiririz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Bu saygısızlık olur. Ortaklaştığımız konularda, elbette ortak ses çıkarmalıyız. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Kaldı ki bu konularda, parti içerisinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, ittifakta bulunan partiler ile de temas halindeyiz.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le belirli aralıklarla görüştüklerini de aktaran Kılıçdaroğlu, “İttifakta sorun yok” dedi.