Diken

Yaramazlara biraz batar!

KIlıçdaroğlu: İttifakta sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medyanın ‘millet ittifakının içine nifak sokmaya çalıştığını’ ama ittifakta ‘sorun olmadığını’ belirterek, “İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” dedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan CHP lideri, son dönemde bazı medya organlarında gündeme gelen ‘millet ittifakında çatlak’ iddialarını değerlendirdi.


Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Havuz medyası millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kazanacağını biliyor, acaba biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz diye çabalıyor. İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli.”

İYİ Partili Cihan Paçacı’nın kendisine yönelik “Tekil konuşuyor” sözlerini de değerlendiren CHP lideri şöyle devam etti: “Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Ama onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir konuda ortaklaşırsak yine ortak seslendiririz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Bu saygısızlık olur. Ortaklaştığımız konularda, elbette ortak ses çıkarmalıyız. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Kaldı ki bu konularda, parti içerisinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, ittifakta bulunan partiler ile de temas halindeyiz.” 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le belirli aralıklarla görüştüklerini de aktaran Kılıçdaroğlu, “İttifakta sorun yok” dedi.

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Alman polisi ‘gizlice’ casus yazılım Pegasus’u satın aldı

l Kriminal Dairesinin (BKA) İsrail merkezli ‘NSO Group’ adlı şirketin ürettiği ‘Pegasus’ adlı casus yazılımı kullandığı iddia edildi. Tartışmalı olan yazılım satın alımı ise 2019’da büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

HDP ortak adaya göz kırptı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu söyledi.