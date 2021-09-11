Son 24 saat: 22 bin 923 vaka, 259 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 923 vaka, 259 can kaybı kaydedildi.

Son 24 saatte 314 bin 46 test yapılırken, 30 bin 144 kişi iyileşti. Vaka tablosu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte – düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz” dedi.

Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte – düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. pic.twitter.com/sE8i06jpLh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olduğunu belirterek, “Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız” demişti.