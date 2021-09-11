Öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık görülen gorillerin Covid testi pozitif çıktı

ABD’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’daki hayvanat bahçesindeki goriller corona virüsüne yakalandı. Gorillerde öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi semptomlar görüldü.

Fotoğraf: AA

‘Batı Afrika Düzlük Gorili‘ türündeki gorillerden alınan ağız ve burun sürüntüsü ile dışkı numuneleri Georgia Üniversitesi’ndeki laboratuvara gönderildi.

Sonuçlar pozitif çıktı.

Covid-19’a yakalanan goril sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Dört sürü halinde 20 gorilin olduğu hayvanat bahçesinde diğer gorillerden de örnekler alınmaya başlandı.

ABD basınında, hastalığın 13 gorile bulaştığı belirtildi.

Ülkenin California eyaletinin San Diego kentindeki hayvanat bahçesindeki iki gorilde de ocak ayında Covid-19 teşhis edilmişti.