Elektrikte maliyet artışı faturaya daha tam yansımamış

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrikte son dönemde cep yakan faturalara karşın ilerde başka büyük zamların da olabileceğini, bunun sübvansiyon sisteminden kaynaklanacağını söyledi.

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Son olarak temmuz ayında elektriğe yüzde 15 zam yapılmış, bu zamla elektrik fiyatlarında son üç buçuk yıldaki artış yüzde 122’ye varmıştı.

Hürriyet ve Sözcü gazetelerine konuşan Zaimler, şunları kaydetti: “Temmuzda gelen yüzde 15’lik zam, yaz dönemindeki tüketimdeki artış ve son olarak bazı dönemlerde faturaların okunma süresinin 30 günü aşması. Bu üç ekten bir araya geldiğinde bir çarpan etkisi oluşturuyor. Benim de 180-190 lira gelen aylık faturam 400 lirayı buldu. Ancak son ayda günlük tüketimimin zirve yaptığını gördüm. Tüketici de bunu sorgulamakta haklı. Ama dağıtım şirketlerinin bu artışta bir payı yok. Temel etken enerji üretim maliyetlerindeki, hatta doğalgaz üretim fiyatlarındaki artış.”

“Bu yıl kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğalgaz santrallarının payı ciddi derecede arttı” diye konuşan Zaimler, “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesken fiyatlarındaki artışın, kamu tarafından sınırlandırıldığını, buradaki zararın, sanayi ve ticarethane elektrik faturalarından sübvanse edilerek karşılandığını anlatan Zaimler, bu durumun sürdürülebilir olmadığını, sübvansiyonların sonunda, daha ağır şekilde tüketiciye büyük zam olarak yansıyacağını söyledi.