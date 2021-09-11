Araştırma: Aşılıların hastalık riski 4,5 kat daha az

ABD’de yapılan araştırmada, Covid-19 aşısı olmayanların, olanlara göre hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise yaklaşık 11 kat yüksek olduğu bildirildi.

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Araştırma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin vaka üzerinde yapıldı.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, araştırmanın, ‘aşının etkinliğine dair yeni kanıtlar ortaya koyduğunu‘ söyledi.

Araştırmada, Covid-19 semptomları ile yapılan başvuruların sonucunda, aşısızların yüzde 18,9’unun, aşılılarınsa yüzde 3,1’inin testi pozitif çıktı.

Aşıların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara etkisi yüzde 86 olarak hesaplanırken, aşının etkinliğinin 75 yaş ve üstü hastalarda yüzde 76’ya düştüğü saptandı.

ABD’de onay alan aşılar arasında tüm yaş gruplarında Moderna aşısı hastalığa karşı yüzde 95 etkinlik oranıyla başı çekerken, onu yüzde 80 ile Biontech ve yüzde 60 ile Johnson & Johnson takip etti.

CDC, ABD’de Covid-19’un Delta varyantının yaygın olduğu dönemde düzenlenen araştırmanın, önceki incelemelerle benzer sonuçlar vermesinin, aşıların Delta varyantına karşı etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

CDC verilerine göre, ABD nüfusunun yüzde 54’ü en az iki doz aşısını tamamladı.