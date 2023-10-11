Akşam Postası / 11 Ekim 2023

İsrail’de ‘savaş kabinesi’ kuruldu

İsrail’de iktidar ile muhalefet ‘acil birlik hükümeti’ kurulması için anlaştı.

Akşener, Erdoğan’ı ‘ittifaktan ayrılmaya’ çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini cumhur ittifakına davet eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ittifakların Türkiye’ye zarar verdiğini’ söyledi: “Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin.”

Bakan, emeklilere 5 bin lira için noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını belirterek, “Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil” dedi.

MHP’lilerin hedef gösterdiği gazeteci Uludağ: Tehditlerden korkmuyorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin soruşturma savcısıyla görüşüp, ona Yargıtay üyeliği teklif ettiğine yönelik iddiayı haberleştiren DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, MHP’lilerce hedef gösterildi. Uludağ, tehditlerden korkmayacağını, cinayet davasını yazmaya devam edeceğini söyledi.

Dört büyüklerin toplam borcu 30 milyar lira

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketlerindeki toplam borç 29,93 milyar liraya ulaştı.

MB’nin anket kararına eski başekonomistten tebrik

Merkez Bankası (MB), piyasa anketine sadece kurumsal katılımcılara yer verileceğini açıkladı. Bankanın eski başekonomisti, MB’yi bu karardan dolayı tebrik etti.

Vatandaşa değil, ‘vatandaşlığa’ uygun ilanlar

Gayrimenkul sahipleri ilanlarına ‘Vatandaşlığa uygun’ notunu ihmal etmiyor. 150 milyon liraya kadar çıkan gayrimenkul ilanları, en çok İstanbul ve kıyı kentlerden veriliyor.

Stat tartışması: TFF başkanı, Beşiktaş’ı ‘suyu bulandırmak’la suçladı

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanacak maçlar için Beşiktaş Park Stadyumu’nu aday göstermeyen Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüpten gelen eleştiriye yanıt verdi: “Suyu bulandırmanın manası yok.”

Halka arz edilen şirket borsada işlem görmeye başlıyor

Halka arz edilen Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ, yarın borsada işlem görmeye başlayacak.