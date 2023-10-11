Akşener, Erdoğan’ı ‘ittifaktan ayrılmaya’ çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini cumhur ittifakına davet eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ittifakların Türkiye’ye zarar verdiğini’ söyledi: “Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin.”

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Akşener, yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. İYİ Parti lideri, kent ve ilçelerdeki adayları açıklamaya başladı.

Erdoğan bugünkü grup toplantısında “Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla cumhur ittifakının kapısı açıktır” demiş, daha sonra sözünü “Kapımız herkese açık, İYİ Parti de buna dahil” diye açmıştı.

Akşener, Twitter’dan Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor sayın Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun.”