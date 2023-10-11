Akşener’e bir günde iki ‘ittifak’ mesajı

Yerel seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e hem CHP liderliğine aday grup başkanı Özgür Özel hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan mesaj geldi.

Fotoğraf: AA

Akşener, yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. İYİ Parti lideri, kent ve ilçelerdeki adayları açıklamaya başladı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla cumhur ittifakının kapısı açıktır” dedi.

Grup toplantısı çıkışında iktidara yakın medyanın söz konusu açıklamayı sorduğu cumhurbaşkanı, sözünü açarak “Kapımız herkese açık, İYİ Parti de buna dahil” dedi.

Akşener daha önce Erdoğan ve MHP’nin bu yöndeki çağrılarını reddetmişti.

Özel: karşılıklı kaybettirmek harakiri olur

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Özgür Özel, İYİ Parti’nin kendi adaylarını çıkarma kararını şöyle değerlendirdi:

“Ankara, İstanbul’u kaybetmenin maliyetine ne CHP katlanabilir, ne kaybettiren katlanabilir. İYİ Parti seçmeninin yüzde 90’a yakını AK Parti’yle işbirliğine sıcak bakmıyor. Ve belli sorulara verdiği cevaplardan, CHP seçmeninden çok farklı düşünmediği ortada. O yüzden seçmenin taleplerine rağmen bir şey yapılmaz.

Bugünkü gerilimi, kızgınlığı ve kendi kimliği ile ilerleyip toplumda yaratacağı karşılığı görme kararlılığını anlıyorum. Ama yerel seçim gelirken, göreve geldiğimizde mutlaka bütün görüşmemiz gereken herkesle görüşeceğiz. Ben İYİ Parti’yle yeni bir sayfa açabileceğimize inanıyorum.

Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp, karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur. Siyasette harakiri diye bir şey yok. Kazanamayacağını bile bile tabanının daha reaksiyon duyduğu bir partiye kazandırmanın ağır maliyetleri var. Ama bunu sadece İYİ Parti’nin sırtına yük olarak vurmayı da doğru bulmam. Oturulup konuşulacak, yeni bir yol bulunacak.”