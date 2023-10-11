Dört büyüklerin toplam borcu 30 milyar lira

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketlerindeki toplam borç 29,93 milyar liraya ulaştı.

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AA’nın kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamalardan aktardığına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray’ın borcu dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

Fenerbahçe’nin borcu 8,63 milyar, Beşiktaş’ın 7,05 milyar ve Trabzonspor’un 4,66 milyar lira.

Kulüplerin alacaklarının toplamıysa 12,45 milyar lira.

Beşiktaş’ın 1,78 milyar, Galatasaray’ın 4,6 milyar, Fenerbahçe’nin 4,26 milyar ve Trabzonspor’un 1,8 milyar alacağı var.

Böylelikle kulüpler, toplamda 17,48 milyar lira içeride.