Stat tartışması: TFF başkanı, Beşiktaş’ı ‘suyu bulandırmak’la suçladı

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanacak maçlar için Beşiktaş Park Stadyumu’nu aday göstermeyen Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüpten gelen eleştiriye yanıt verdi: “Suyu bulandırmanın manası yok.”

Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan’da oynanmasının kesinleşmediğini de söyledi.

Fotoğraf: Beşiktaş

UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032’nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklanmıştı.

Türkiye, organizasyon için aday statlarını UEFA’ya şöyle sunmuştu:

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı

Yeni Ankara Stadyumu (Ankaragücü-Gençlerbirliği)

İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu (Galatasaray)

İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Fenerbahçe)

Bursa Timsah Arena (Bursaspor)

Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzonspor)

Konya Büyükşehir Stadyumu (Konyaspor)

Gaziantep Kalyon Stadyumu (Gaziantep Futbol Kulübü)

Eskisehir Stadyumu (Eskişehirspor)

Antalya Stadyumu (Antalyaspor)

Açıklanan bu listede Beşiktaş Park’ın yer almaması Beşiktaş’ın tepkisini çekti. Twitter’da TFF’nin etiketlendiği paylaşımda “Dünyanın en güzel stadı burada” denerek stadın fotoğrafları eklenmişti.

Büyükekşi’den yanıt

Büyükekşi, şunları söyledi:

*Stat tartışmalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Biz başvuruda bulunduğumuzda 10’ar stat bildirmiştik. Bu stat sayısı beşe düşecek. Bu da 2026 yılında yapılacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmanın manası da yok amacı da yok. 38 tane stadımız var. *Bildirdiklerimizden de eleme yapmak zorundayız, belki bunları değiştirebiliriz. İstanbul’dan da belki stat sayısı bire düşecek.

*Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA’nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor. Bu statlarda yapılacak maçların gelirleri ne kulüplere ne de TFF’ye gidecek.

*Dediğim gibi sadece beş stat olacak. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye’de yapılacak bir organizasyon. Bu konuda polemik oluşturmak doğru değil. 2026’nın sonunda statlar belli olacak, orada da polemik olmaması lazım. Gönül ister ki 30 şehrimizde 30 statta yapabilsek.

Süper Kupa finali

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan’da oynanmasının gündeme gelmesi hakkında da konuşan Büyükekşi, şunları dedi: “Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüştüğümüzü daha önce söyledim. Anlaştığımız takdirde olabilir. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi başına yaptığı bir çalışma değil. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarından olur aldığımız bir çalışma. Anlaşırsak bu iki kulübümüzün rızasıyla yapılacak anlaşmayı kamuoyuna açıklayacağız. Henüz bir anlaşma yok. Olursa zaten ilk ağızdan bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin yaptığı açıklamalara itibar etmeyin.”

Statta tepki

Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla 5 Ekim’de oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na giden Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrılmıştı. Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü maçı 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 2-3 kaybetmişti.

Büyükekşi’nin ayrılırken yanında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oturduğu halde sinirli bir biçimde Beşiktaş Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye bir şeyler söylemesi ve parmak sallaması da tribünlerden “Yuh” sesleri yükselmesine yol açmıştı. Büyükekşi, “Organize bir olaydı” demişti.