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Yaramazlara biraz batar!

Büyükekşi’ye göre Beşiktaş tribünleri ‘organize’ küfretmiş

Beşiktaş’ın dün akşam Lugano’yla oynadığı maçta taraftarların küfürlü protestosuyla karşılaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Organize bir olaydı” dedi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na giden Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrılmıştıBeşiktaş, 2-0 önde götürdüğü maçı 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 2-3 kaybetmişti.


Büyükekşi’nin ayrılırken yanında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oturduğu halde sinirli bir biçimde Beşiktaş Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye bir şeyler söylemesi ve parmak sallaması da tribünlerden “Yuh” sesleri yükselmesine yol açmıştı.

‘Organize bir olaydı’

Büyükekşi, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları dedi: “Gerçekten çok üzgünüm. TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzeler için organize edilen maçlarda ‘Bizim maçlara gelmiyorsunuz’ diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın bakan (Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak) da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık.”

Öte yandan mağlubiyetin ardından Beşiktaş ‘Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ düzenleme kararı almış, Şenol Güneş de teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

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