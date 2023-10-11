Refik Anadol’un eseri MoMA koleksiyonunda

Dünyanın en önemli sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un ‘Unsupervised-Machine Hallucinations’ adlı eserini kalıcı koleksiyonuna ekledi.

Geçen yılın sonlarında MoMA’da görücüye çıkan eser, 29 Ekim’e kadar sergilenecek.

MoMA’nın kalıcı koleksiyonlarına giren ilk NFT eser olarak tarihe geçen ‘Unsupervised’ bağışıyla ilgili RFC Art Collection’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu büyük ölçekli edinim, MoMA’nın geniş koleksiyonundan, 200 yılı aşkın sanatı yeniden yorumlamak ve dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanan Refik Anadol’un üç bölümlü dijital eseriyle mümkün hale getirildi. Bu muazzam desteğe, Pablo Rodriguez-Fraile ve Desiree Casoni liderliğindeki RFC Collection ile Ryan Zurrer’ın rehberliğindeki 1of1’ın dikkate değer bağışları sayesinde ulaşılmıştır.”

Refik Anadol… Fotoğraf: AA

Unsupervised-Machine Hallucinations

Unsupervised, MoMA koleksiyonunda bulunan ve 200 yıl içerisinde üretilmiş sanat eserlerini yapay zeka kullanarak yorumladı. Resim ve fotoğraflardan, araba ve video oyunlarına kadar müzede yer alan tüm çalışmalar, yapay zeka destekli soyut görüntülere dönüştürüldü.

Eser, Refik Anadol Studio’nun kolektif görsel anılara dayalı veri estetiğini araştıran ‘Machine Hallucinations’ projesinin bir parçası. Sanatçı ve ekibi, projenin başladığı 2016’dan bu yana dijital arşivlerden ve kamu kaynaklarından veri toplayarak makine öğrenmeli sınıflandırma modelleriyle işliyor. Ekip, Unsupervised için müzedeki 130 binin üzerindeki parça meta veriyi bir makinenin zihninde işledi.