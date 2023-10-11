İsrail’de ‘savaş kabinesi’ kuruldu

İsrail’de iktidar ile muhalefet ‘acil birlik hükümeti’ kurulması için anlaştı

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Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırının ardından ülkede ‘acil birlik hükümeti’ kurulması için çalışmalar hızlanmıştı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz, acil ulusal birlik hükümeti ve savaş kabinesi kurulmasında anlaştı.

Eski savunma bakanı Benny Gantz, Netanyahu’yla anlaşmasına dair bir açıklama yayınladı.

Ortak açıklamaya göre ülkede beş üyeli bir savaş kabinesi kurulacak.

Kabinede Netanyahu, Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve iki üst düzey görevli gözlemci olarak yer alacak.