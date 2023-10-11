İsrail-Filistin savaşında ölenlerin ezici çoğunluğu sivil

Hamas’ın saldırısıyla başlayıp İsrail’in karşılık vermesiyle alevlenen savaşta ölenlerin çoğu sivil.

Fotoğraf: AA

İsrail’in ablukadaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1055’e, yaralı sayısı da 5 bin 184’e çıktı. Hamas’ın Gazze Şeridi’nden başlattığı saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1200’ü, yaralıların sayısı ise 2 bin 700’ü aştı. Hamas’ın elinde belirsiz sayıdı sivil rehine de var. İsrail kayıp sayısını 750 olarak duyurmuştu.

AA’ya konuşan Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, Gazze’de bulunan hastanelerdeki tüm yatakların dolduğunu, ilaç ve tıbbi malzemelerin de tükenmeye yüz tuttuğunu söyledi.

Ebu Riş, “İsrail’in bombardımanda vurulanların yüzde 60’ı kadın ve çocuk” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Twitter hesabından günlük bilgilendirme videosu yayınlanan ordu sözcüsü Jonathan Conricus da ölen İsraillilerin ezici çoğunluğunun sivil olduğunu söyledi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti.