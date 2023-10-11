NATO, İsrail’in ‘orantılı karşılık’ vermesini istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail’in Hamas’ın saldırısına karşılığının orantılı olması gerektiğini söyledi.

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Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

AA’nın haberine Stoltenberg, İsrail’in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve kendisini savunma hakkının bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg devamında “İsrail’in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail’in elinden geleni yapması önem taşıyor” dedi.

İsrail’e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı.

Stoltenberg, “Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır” diye konuştu.