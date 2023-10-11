Vatandaşa değil, ‘vatandaşlığa’ uygun ilanlar

Gayrimenkul sahipleri ilanlarına ‘Vatandaşlığa uygun’ notunu ihmal etmiyor. 150 milyon liraya kadar çıkan gayrimenkul ilanları, en çok İstanbul ve kıyı kentlerden veriliyor.

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Ekonomi yönetimi değişse de Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığı sürüyor. Bunun üstüne, birikim sahiplerinin enflasyondan korunmak için gayrimenkule yönelmesi ve yükselen dolar sebebiyle inşaat maliyetlerinin fırlaması konutta kira ve satış fiyatlarını uçurdu. Sadece bunlar değil, Türkiye’den vatandaşlık almak isteyenler de konut fiyatlarının artmasına neden oluyor.

2018’de alınan bir kararla yabancılara vatandaşlık için ev alımında öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara (şu an yaklaşık 7 milyon lira) indirilmişti. Değişiklikle birlikte Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, yabancıların ev alımında rekorlar getirmişti.

‘Vatandaşlığa uygun’ ilanlar

Bunların etkisi sürüyor. Alım satım sitesi sahibinden.com‘da açılan konut, dükkan gibi gayrimenkul satışı ilanlarında ‘vatandaşlığa uygun’ notu eksik edilmiyor. Bu ilanların büyük çoğunluğu İstanbul’daki konutlar için. Antalya gibi kıyı kentlerde de hatrı sayılır sayıda ilan açıldı. Bu ilanlardaki fiyatlarsa 150 milyon liraya kadar çıkıyor.