Bakan, emeklilere 5 bin lira için noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını belirterek, “Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil” dedi.

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Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunuyor. İki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeneceğini açıklamıştı. Ancak çalışan emeklilere ödeme yok.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğini sorması üzerine şöyle dedi: “Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil.”