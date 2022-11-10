Akşam Postası / 10 Kasım 2022

Soylu’ya dokunan savcılığın radarına giriyor: Üç CHP’li vekile fezleke

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, ‘hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs‘ iddiasıyla hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Resesyon etkisi: İhracat yükünde erteleme ve iptaller başladı

İhracatta öncü gösterge olarak kabul edilen uluslararası taşımalardaki düşüş hızlandı. Bazı yük bağlantıları ertelenirken, bazılarındaysa iptaller başladı. Konteyner yüklemelerindeki daralmaya bağlı olarak navlunda da gerileme sürüyor. Sınırdan geçen TIR sayısı da azaldı.

Fabrikada çalışan 14 yaşındaki çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir narenciye paketleme fabrikasında çalıştırılan 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk, kıyafetinin bir bölümünü makineye kaptırması sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.

ABD’de enflasyon beklentinin altında: Yüzde 7,7

ABD’de ekimdeki enflasyon yüzde 7,7’yle yüzde 7,9’luk beklentinin altında kaldı. Bunun ardından Fed’in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.

Nebati: EYT düzenlemesi 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.

AKP’li Şen masasına gelen anketle coştu: Erdoğan 52, AKP 42

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52, AKP’ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü iddia etti.

Türkiye’den AB’ye iltica başvurularında rekor artış

Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın dün açıkladığı ağustos verilerine göre Türkiye’den iltica başvuruları 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye, başvurularda Afganistan ve Suriye’nin ardından üçüncü sırada.

Cebimizden çıktı: ‘Kur korumalı’ya 6,6 milyar lira daha gitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına bugüne dek 91,6 milyar lira ‘destek’ ödendiğini söyledi.

TÜİK: İşsizlik geçen aya göre 0,3 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı eylül ayında, 0,3 puan artarak yüzde 10,1’e yükseldi.

Eski bakan A Haber yayınında beklenmedik yerden vurdu, Erdoğan’ı yalanladı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Haber’e çıkarılan eski ekonomi bakanı Dr. Masum Türker, hükümetin ekonomi politikasını yerden yere vurdu. Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin, Türkiye’yi geçmişteki 2021 krizine sürüklediğini anlatan Türker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ iddiasına da karşı çıktı: “Faiz indiriminden dolayı enflasyon düşmez, şu an Türkiye’de yapılan en büyük yanlış o. Bu faiz indirmekle yapılan tek bir iş var; hükümet karşıtı bankaların lobi yapmasını engellemek.”

Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle dava açıldı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle dava açıldı.