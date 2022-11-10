Fabrikada çalışan 14 yaşındaki çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir narenciye paketleme fabrikasında çalıştırılan 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk, kıyafetinin bir bölümünü makineye kaptırması sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre dün saat 22:00 sıralarında, Dicle Nur Selçuk meyve paketlerken kıyafetini makinenin makarasına kaptırdı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selçuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Selçuk, burada hayatını kaybetti. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesine gönderildi.