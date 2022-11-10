Türkiye’den AB’ye iltica başvurularında rekor artış

Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın dün açıkladığı ağustos verilerine göre Türkiye’den iltica başvuruları 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye, başvurularda Afganistan ve Suriye’nin ardından üçüncü sırada.

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Ağustosta genel toplamda da, Suriye savaşının etkisiyle çok sayıda mültecinin geldiği 2015/2016 döneminden bu yana kaydedilen en yüksek iltica seviyesine ulaşıldı. Verilere göre ağustosta yaklaşık 84 bin 500 sığınma başvurusu kayıtlara geçti.

İltica başvurularının yüzde 38‘inin kabul edildiği, bu oranın yılın ilk yedi ayının en düşük rakamı olduğu da bildirildi.

DW Türkçe’nin haberine göre iltica başvurularında Afganistan ve Suriye’nin ardından Türkiye en çok iltica başvurusu yapılan üçüncü ülke oldu. Türk vatandaşlarının başvurusunun ağustosta 4 bin 600’ü bulduğu, bunun da aylık dönemde 2014’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu bildirildi. Ajans, aylık hafif dalgalanmalara rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı sığınma başvurularının artış eğiliminde olduğuna da dikkat çekti. İltica başvurularının yüzde 94 ile neredeyse tamamını ilk kez yapılan başvurular oluşturuyor. AB İltica Ajansı, Türkiye’den yapılan sığınma başvurularının yüzde 1’inin 18 yaş altı, Avrupa’ya yalnız gelen çocuklardan oluştuğuna da işaret etti.

225 bin geçici koruma statüsü

İltica başvurularındaki artışa paralel olarak ağustosta AB’ye 225 bin de geçici koruma statüsü başvurusu yapıldığı duyuruldu. Bu başvuruların neredeyse tamamını Ukraynalı sığınmacıların oluşturduğu bildiriliyor. Böylece hem iltica hem de geçici sığınma başvurularının sayısının bu senenin ilk yedi ayı zarfında 5 milyonu aştı.

Hintlilerin başvurularında artış

AB İltica Ajansı, ağustosta 4 bin 200 başvuruyla Hintlilerin Türklerin ardından dördüncü sırada yer aldığını duyurdu. Sırbistan’ın Hindistan ile vizesiz seyahat anlaşması imzalaması üzerine son aylarda Sırbistan’a giden çok sayıda Hindistan vatandaşının Avrupa ülkelerine sığınma başvurusunda bulunduğu tespit edilmişti. Bu durum üzerine başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri Belgrad’a vize rejiminde düzeltmeye gitme çağrısında bulunmuştu.

Almanya’da da Türklerin iltica başvurularında rekor artış

Türklerin ilticalarındaki artış eğilimi Almanya’da da dikkat çekiyor. Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF) ekimde yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Ocak- Ekim döneminde Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurusu 15 bin 957’ye ulaştı. Bunların da neredeyse tamamı ilk kez yapılan iltica başvurusu olma özelliğine sahip. Bu da başvurularda yüzde 175,7 oranında artış anlamına geliyor.

Almanya’ya iltica başvurularında da Türkiye, Suriye ve Afganistan’ın ardından üçüncü menşe ülke konumunda.