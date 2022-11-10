AKP’li Şen masasına gelen anketle coştu: Erdoğan 52, AKP 42

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları ankette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52, AKP’ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü iddia etti.

Son aylarda açıklanan anketlere bakıldığında Erdoğan’ın muhalefetin olası üç adayı karşısında da yüzde 40’larda ölçüldüğü görülüyor. Erdoğan, Yöneylem Araştırma’nın son anketinde muhalefetin öne çıkan adayları karşısında en fazla yüzde 40,7 oy potansiyeline ulaşabildi.

Diğer yandan anketlerde AKP’nin oy oranı yüzde 30 civarında seyrediyor.

Fotoğraf: Diken/AA

A Haber canlı yayınında konuşan AKP’li Mustafa Şen’se bu araştırmaları bir kenara atarak, kendi yaptırdıkları ankette AKP’nin yüzde 42, Erdoğan’ınsa yüzde 52 çıktığını iddia etti.

MHP’yle birlikte yüzde 50’yi aştıklarını savunan Şen, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızsa yüzde 52 düzeyinde. Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Küresel liderliği bunu besliyor. Gençlerin AK Parti ile olan ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından açıldı fakat tekrar toparlandı ve neredeyse 40’a doğru geliyor. AK Partiye oy veren gençlerin oranı neredeyse AK Parti’yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar.”

Yayınmanan anketler ne diyor

Yöneylem Araştırma’nın anketine göreyse Erdoğan’a karşı üç muhalefet adayı kazanıyor. 2 bin 400 kişinin katıldığı ankette Erdoğan’a karşı muhalefet adayını destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 51,4’ü buldu.

Eylül ayında gündeme gelen Aksoy Araştırma’nın anketindeyse katılımcılardan yüzde 53.6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46.4’ü Erdoğan’a oy vereceğini söylemişti.

Erdoğan, üç senaryoda da en fazla yüzde 40,7 oy potansiyeline ulaşabildi. MetroPOLL Araştırma’nın ağustos anketindeyse Erdoğan, muhalefetin dört olası adayına karşı kaybediyor; burada en yüksek oyu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısında yüzde 44’lük oranla alıyordu.

AKP yüzde 30’larda seyrediyor

Bu ay içinde sonuçlarını açıklayan dört farklı şirketin anketinde AKP yüzde 30 civarında seyrediyor. Açıklanan anketler şöyle;

MetroPOLL Araştırma’nın ekim anketinde ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü. AKP, CHP ve İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

Aksoy Araştırma‘nın anketiyse şöyle:

AKP: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,3

HDP: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 7,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 0,3

Diğer partiler: Yüzde 4,9

ORC’nin bu ay yayımlanan anketinde AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 40’ı bulmuyor;

AKP: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 17,6

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,6

DEVA: Yüzde 2,5

TDP: Yüzde 2,1

BTP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 1,5

Yine bu ay açıklanan Yöneylem’in anketinde AKP yüzde 32’nin üstünde.

Anket sonuçları şöyle: