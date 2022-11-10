Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle dava açıldı.

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TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Demirtaş, 19 Ekim’de iddialarla ilgili ”Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Demirtaş’ın sözleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ayrıca Demirtaş hakkında ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı’ gerekçesiyle de 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

HDP grubu ve çok sayıda sivil toplum örgütü, açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.