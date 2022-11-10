ABD’de ara seçimlerin sonuçları belirsizliğini koruyor

ABD’de 8 Kasım’da düzenlenen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağı henüz netleşmedi.

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Seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamıyla 100 sandalyeli Senato’daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki altı yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ve 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​

AA’nın haberine göre seçimlerin üzerinden iki gün geçmesine rağmen, hala sonuç açıklanmayan eyaletler nedeniyle Temsilciler Meclisi ve Senatoda hangi partinin lider olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Senato’da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 49 sandalyenin sahibi olurken Demokratlar 48 sandalye kazandı.

Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona’da Demokrat, Nevada’da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu göze çarpıyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin 50, Demokratların 49 sandalyeye ulaşması muhtemel.

Georgia kritik

Öte yandan Georgia’da seçimlerin 6 Aralık’taki ikinci tura kalmasıysa durumu daha da zorlaştırıyor, nitekim bu eyaletteki sonuç açıklanana kadar Senato’da kimin çoğunluğa geçeceği belli olmayabilir.

Bu durumda Georgia’da Cumhuriyetçiler kazanırsa Kongre’nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ancak Georgia’da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato’daki denge 50’ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato’nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler avantajlı

Kongrenin bir diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğun kimde olacağı belirsizliğini koruyor. 435 sandalyeli mecliste 218 temsilci sayısına ulaşan taraf çoğunluğu kazanacak.

AP’nin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler şu ana kadar 207 sandalyenin sahibi olurken, Demokratlar 189 sandalyeyi garantiledi.

Sonuçların netleşmediği eyaletlerdeki son duruma bakıldığındaysa Cumhuriyetçilerin daha avantajlı olduğu görülüyor. Öte yandan özellikle son 24 saatte seçim sonuçları oldukça yavaş açıklanıyor.

Ara seçimlerin önemi

ABD’de halk iki yılda bir görev süresi iki yıl olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, görev süresi altı yıl olan senatörlerinse üçte birini seçmek için sandık başına gidiyor.

Başkanlık seçimlerinin olmadığı yıllardaki ara seçimlerde, Senato ve Temsilciler Meclisinde dengelerin değişmesi, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki dengeleri de belirliyor. Bu yılki seçimler özellikle enflasyon nedeniyle anketlerde kan kaybeden Demokrat Başkan Joe Biden’ın siyasi hayatı için de önem taşıyor.

Kongrenin her iki kanadı da Cumhuriyetçilere geçerse Biden’ın yasama konusundaki hedefleri sekteye uğramış olacak. Bu da Biden’ı görevinin son iki yılında zorlu bir süreç beklediği anlamına geliyor.