Trump’tan yerine aday olma sinyali veren DeSantis’e tehdit: Elimde hoş olmayan bilgiler var

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, ismi 2024 adaylığı için geçen Florida Valisi Ron DeSantis’in olası adaylığının Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vereceğini savundu: “Bence hata yapar. Bu parti tabanının hoşuna gitmez.”

Trump daha sonra detay ortaya koymadan DeSantis hakkında elinde hoş olmayan bilgiler olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

76 yaşındaki Trump, 2024 adaylık yarışı konusunda 15 Kasım’da kararını duyuracağını söylemişti.

Trump, ara seçimlerin kampanya döneminde oldukça aktif bir rol oynadı ve desteklediği adaylarla mitingler yaptı.

Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’se Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından “Trump 2.0” olarak adlandırılıyor.

BBC’nin haberine göre, iki siyasetçinin Cumhuriyetçilerin adayı olma konusunda karşı karşıya gelebileceği kaydediliyor.

Fox Televizyonu’na DeSantis’in olası adaylığını değerlendiren Trump, “Eğer aday olursa kendisine çok büyük zarar verebilir” dedi.

Donald Trump daha sonra DeSantis hakkında ‘hoş olmayan şeyler açıklama’ tehdidi yaptı ve “Onu herkesten hatta belki eşinden bile iyi tanıyorum” dedi.

Trump daha önce de siyasi rakipleri için tehdit anlamına gelecek ifadeler kullandı.

Aynı televizyonda açıklamalarını sürdüren Trump, DeSantis ile arasında gerginlik olmadığını da öne sürdü.