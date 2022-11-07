Elon Musk’tan kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı

Sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, kararsız seçmeni yarınki ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı.

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Tesla ve SpaceX’in üst yöneticisi, Twitter paylaşımında kararsız seçmenlere hitap ederek şunları yazdı: “Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum. Aşırı Demokrat veya Cumhuriyetçiler asla diğer tarafa oy vermezler, bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler kararsız seçmenler olacaktır.”

Musk, ‘güç dengesi‘ni gerekçe göstererek Cumhuriyetçiler için oy istese de henüz Twitter’ı almadığı 27 Nisan’da Twitter’ın politik olarak tarafsız bir platform olması gerektiğini savunmuştu: “Twitter’ın halkın güvenini hak etmesi için politik olarak tarafsız olması gerekir. Bu, aşırı sağı ve aşırı solu eşit derecede üzmek anlamına geliyor.”

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Zenginleri daha fazla vergilendirmek isteyen Demokratları eleştiriyor

Dünyanın en zengin insanı Musk, Biden yönetimini ve Demokratları, zenginlere daha çok vergi uygulama ve işçilerin sendikalaştığı şirketlerde üretilen elektrikli araçlara vergi teşviki sağlama önerileri nedeniyle eleştiriyor. Tesla, ABD fabrikalarında sendikalaşmaya izin vermiyor.

ABD’li milyarder, 13 Kasım 2021’de Vermont eyaletinin sosyalist senatörü Bernie Sanders’ın ‘aşırı zenginlerin malvarlıklarına göre vergilendirilmesi gerektiğini’ söylediği tweet’ine “Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum” diye yanıt vermişti.

Geçen yıl California eyaletini en büyük ABD pazarı olarak kabul eden Tesla, merkezini buradan daha muhafazakar eyalet Texas’a taşımıştı. Musk ayrıca kişisel konutunu da California’dan eyalet gelir vergisinin olmadığı Teksas’a taşımıştı.

DeSantis’e oy vereceğini söylemişti

ABD’li milyarder 16 Haziran’da 2024’teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’i destekleyebileceğini söyleyerek Kasım 2022’deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin büyük bir zafer kazanacağını kaydetmişti.

Eski ABD başkanı Donald Trump çizgisindeki DeSantis, ara seçimleri kazanması halinde 2024’teki başkanlık seçimi için favori adaylar arasına gelecek.

ABD ara seçimleri

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi ülkede hangi yasaların oylanacağını belirlerken Senato ise bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato’nun ayrıca başkanın yürüttüğü atamaları onaylama ve başkana karşı soruşturma yürütme yetkisi bulunuyor.