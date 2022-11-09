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ABD’de 25 yaşındaki aktivist Frost, ‘Z kuşağı’nın Kongre’ye seçilen ilk üyesi oldu

ABD’deki 8 Kasım ara seçimlerini kazanan 25 yaşındaki aktivist Maxwell Alejandro Frost, ‘Z kuşağı’nın Kongre’ye seçilen ilk üyesi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bireysel silah kontrolünü kampanyasının ana merkezi haline getiren Frost, Florida 10’uncu Bölgeden asker gazisi Cumhuriyetçi rakibi Calvin Wimbish’i geçerek ‘Kongre’ye giren ilk Z kuşağı’ olarak manşetlere çıktı.


Yüzde 59 oyla rakibini geride bırakan Frost, Twitter paylaşımında, “Floridalılar, Z kuşağı ve daha iyi bir geleceği hak ettiğini düşünen herkes için tarih yazdık” dedi.

Seçim kampanyası sırasında, Kongre’deki ilerici kanadın en önemli isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’in desteğini alan 25 yaşındaki Frost, Temsilciler Meclisi’ne seçilebilmek için gerekli alt yaş sınırında bulunuyor.

8 Kasım ara seçimleri, Z kuşağı olarak kabul edilen 1997-2012 yıllarında doğanların, yaş kriteri bakımından Kongre’ye aday olabileceği ilk seçim olarak öne çıkıyor.

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