Biden’dan 2024 seçimi için adaylık sinyali

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım’da düzenlenen ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, 2024’te düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.

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Biden, 8 Kasım’da düzenlenen ve sonuçların henüz netleşmediği ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçimleri ‘ABD demokrasisi için iyi bir gün’ olarak nitelendiren Biden, birçok kişinin beklediği şekilde ‘kırmızı dalga’nın gelmediğini ve Cumhuriyetçilerin beklentilerin gerisinde kaldığını belirtti.

Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek bugün Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy’yle bir telefonda görüşeceğini söyledi.

Bali’de Şi Cinping’le görüşecek

Ülkedeki sandık çıkış anketlerine göre halkın yüzde 75’inin ülkenin gidişatından memnun olmadığının hatırlatılarak görevinin son iki yılında neyi farklı yapacağının sorulması üzerine Biden, “Hiçbir şeyi” yanıtını verdi.

Başkan, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine ise, “Bu konuda niyetim var” diyerek gelecek yılın başına kadar kesin bir karara varmış olacağını söyledi.

Gelecek hafta Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacağını söyleyen Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in burada olmayacağını duyduğunu ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşebileceğini söyledi.

Elon Musk’ın diğer ülkelerle ilişkilerinin incelenmesi gerektiğini söyledi

Rusya’da tutuklu bulunan kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner’ın durumuna da değinen Biden, “Seçimler bittiğine göre Putin’in bizimle daha ciddi bir şekilde tutuklu takasını görüşeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Biden, Twitter’ın yeni sahibi dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın ‘ulusal güvenlik için bir tehdit’ teşkil edip etmediği sorusuna ise, “Elon Musk’ın başka ülkelerle teknik ilişkisi ve işbirliğine, yanlış bir şey yapıp yapmadığına bakılmaksızın incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.