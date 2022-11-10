TÜİK: İşsizlik geçen aya göre 0,3 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı eylül ayında, 0,3 puan artarak yüzde 10,1’e yükseldi.

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TÜİK’in, ‘Hanehalkı İşgücü Araştırması’ sonuçlarına göre; işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. Buna göre İşsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, geçen ay işsizliğin yüzde 9,6’ye gerileyerek tek haneye indiğini açıklamıştı.

İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,8’ken kadınlarda yüzde 12,8 olarak ölçüldü.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,6 oldu.