ABD’de enflasyon beklentinin altında: Yüzde 7,7

ABD’de ekimdeki enflasyon yüzde 7,7’yle yüzde 7,9’luk beklentinin altında kaldı. Bunun ardından Fed’in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.

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Böylece yıllık enflasyon dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 7,9 olması yönündeydi. Eylül’de yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak kaydedilmişti.

Aylık enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Ankette aylık artış beklentisi yüzde 0,6 olarak belirlenmişti. Çekirdek göstergelerde de düşüş izlendi. Açıklanan verilere göre ekimde gıda ve enerji dışı aylık enflasyon yüzde 0,4, yıllık enflasyonsa yüzde 6,3 olarak kaydedildi.

Fed de dahil olmak üzere Türkiye hariç dünya genelindeki merkez bankaları enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaşmaya gidiyor.

Fed’in hedefinden hala uzak

Verilerin ardından Fed swapları Aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etti. Çekirdek TÜFE’deki bir yumuşama sonucu piyasaların ralli yapabileceğine dikkat çeken ekonomistler, yine de yıllıklandırılmış aylık enflasyon temposunun Fed’in yüzde 2 hedefinden oldukça yukarıda seyrettiğini vurgulamıştı

Açıklanan veri, Fed’in faiz artışlarına ve ekonomik görünümdeki kötüleşmeye rağmen işgücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Bu güçlü seyir, ABD ekonomisinin temel motoru olan tüketici güvenini de destekledi.

Fed’in faiz artışına daha duyarlı olan teknoloji ve gayrimenkul sektörleri sıkı para politikasının etkilerini hissetmeye başladı. Apple bazı birimlerinde işe alımları durdururken Amazon da kurumsal işe alımlara ara verme kararı aldı.