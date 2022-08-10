Akşam Postası / 10 Ağustos 2022

İslamcı vakıf hedef göstermişti: Nesin Vakfı’nın zeytinlikleri kundaklandı

Nesin Vakfı’na ait İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Nesin Matematik Köyü’nde zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazi, yoldan motosikletle geçen iki kişinin attığı torpilden çıkan yangın nedeniyle küle döndü.

Otomobil satışına ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı resmen duyurdu.

Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan Erdoğan’ın gittiği cemevinin yönetimine ihraç işlemi

Alevi Vakıfları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevi yönetimi hakkında kendilerine bilgi vermediği gerekçesiyle ihraç işlemi başlattıklarını duyurdu.

Doğum kontrol hapına yüzde 33, prezervatife yüzde 52 zam

Fiyatlardaki artış vatandaşın cebini yakmaya devam ederken cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanındaki ürünlerdeki zamlar da aldı başını gitti. Son olarak doğum kontrol haplarına yüzde 33, prezervatiflere yüzde 52 zam geldi.

İçişleri’nden AKP’li belediye başkanı hakkında inceleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak’ın Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında resen (kendiliğinden) inceleme başlatıldığını bildirdi.

HSBC, dolar/TL tahminlerini yükseltti: Seçim dönemi için beklenti 21

Londra merkezli banka HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17,5’ten 19,5’e yükseltti.

‘Yurt dışındaki sahte üniversiteden alınan diploma’ haberine erişim engeli

TamgaTürk adlı haber sitesinin, yurt dışında olduğu belirtilen ama binası bile olmayan sahte üniversitelerden alınan diplomalarla üst düzey mevkilere gelindiğine ilişkin haberine erişim engeli getirildi.

Meteoroloji’den beş il için sel ve su baskını uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya illeri turuncu kodla uyarıldı. Bu illerde şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabileceği belirtildi.

Prof. Ceyhan: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz

Prof. Dr. Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirterek, “Covid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık” dedi.

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu, adaylıkla ilgili bize bir şey söylemedi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili “Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı” dedi.

Vize ret oranındaki büyük artıştan iş dünyası da şikayetçi

İş dünyası, Schengen bölgesine planlanan seyahatler için yapılan vize başvurularında uzayan bekleme süresi ve artan ‘ret’lerden şikayetçi.

Ege’de yaklaşık 80 kişiyi taşıyan sığınmacı botu battı, onlarcası kayıp

Yunanistan sahil güvenliği, Ege Denizi’nde batan bottan 29 sığınmacıyı kurtarırken, onlarcasının kayıp olduğu bildirildi.

ABD’li kripto borsasından üç ayda 1 milyar dolar zarar

Kripto para borsası Coinbase, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi.