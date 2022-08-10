Ege’de yaklaşık 80 kişiyi taşıyan sığınmacı botu battı, onlarcası kayıp

Yunanistan sahil güvenliği, Ege Denizi’nde batan bottan 29 sığınmacıyı kurtarırken, onlarcasının kayıp olduğu bildirildi.

Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, Antalya’dan yola çıkan ve içinde 60 ila 80 kişi bulunduğu düşünülen botun İtalya’ya gitmekte olduğunu söyledi.

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Yunan devlet televizyonuna konuşan Kokkalas, botun Kerpe Ada açıklarında alabora olduğunu söyledi. Kokkalas, arama ve kurtarma çalışmalarının sert rüzgara rağmen sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir sahil güvenlik yetkilisiyse kurtarılan sığınmacıların Afganistan, İran ve Irak vatandaşı olduğunu söyledi.

Yunanistan, Avrupa’nın 2015-2016’te karşı karşıya kaldığı göçmen krizinde en ön safda yer alıyordu. Suriye, Irak ve Afganistan’dan kaçan milyonlarca sığınmacı büyük oranda Türkiye’den Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyordu.

Bu rakamlar o tarihlerden sonra ciddi oranda düşmüştü. Ama Yunan yetkililer son dönemde ülkeye adalar ve Türkiye’yle kara sınırı üzerinden girmeye çalışan kişi sayısınının çok arttığını söylüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’ya kapıyı açtığını açıklamasının ardından, binlerce insanın Yunanistan sınırlarına ulaştığı Mart 2020’den bu yana geri itme raporları da çoğaldı. Yunan makamlarıysa Yunanistan’ın sağlam ama adil bir göç politikası olduğu konusunda ısrar ederek iddiaları sürekli reddetti.